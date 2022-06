Nouvelle vague estivale – Un million de cas de Covid-19 prévus en Suisse pendant l’été Selon l’ex-cheffe de la task force, environ 15% de la population sera atteinte du virus. Elle prédit plus de 80’000 nouvelles contaminations par semaine.

Plus d’un million de personnes risquent d’être contaminées en Suisse par le coronavirus lors de la vague estivale, avertit l’ex-cheffe de la task force Covid-19 de la Confédération. «Nous partons du principe qu’environ 15% de la population sera infectée», dit-elle.

En se basant sur des échantillons d’eaux usées, on suppose que le nombre de cas non recensés est actuellement plus élevé qu’en hiver, ajoute-t-elle. «Il devrait y avoir plus de 80’000 nouvelles contaminations par semaine». Or, il y a une semaine, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé 16’610 nouveaux cas en sept jours.

D’autres vagues attendues

«Le nombre actuel de cas est nettement plus élevé que durant les deux derniers étés», constate Tanja Stadler. Mais, poursuit-elle, il y a beaucoup moins de cas graves. «Les données les plus récentes montrent que 97% de la population adulte en Suisse possède des anticorps contre le Covid-19 grâce aux vaccins, mais aussi en raison d’infections».

La mathématicienne à l’École polytechnique de Zurich (EFPZ) ne se risque pas à faire de pronostic quant à la fin de la pandémie de Covid-19. «À long terme, les choses vont se stabiliser. Mais dans les années à venir, il y aura probablement des vagues en été aussi».

Elle refuse d’assimiler l’infection par le variant Omicron à une grippe. «En cas d’infection avec Omicron, nous constatons beaucoup plus souvent des conséquences à long terme qu’en cas de grippe, notamment dans la population jeune». L’experte plaide pour la poursuite du port du masque sanitaire.

