Manifestation – Un millier de personnes masquées défilent pour le climat Les participants ont défilé d’une rive à l’autre au centre-ville. Morceaux choisis de leurs revendications variées. Fedele Mendicino

Vidéo: Georges Cabrera

Même avant 18 h ce vendredi, les grévistes du climat savent déjà que la manifestation va être une réussite. Et pour cause, une demi-heure avant le coup d’envoi du défilé, des centaines de jeunes affluent vers la place des Vingt-Deux-Cantons sur des airs de Manu Chao et de Stromae. Parmi eux, Natacha s’empresse d’approcher Anne-Cécile Reimann, une militante antinucléaire de la première heure à Genève: «J’aime beaucoup ce que vous faites», murmure l’adolescente, émue. La retraitée sort, une à une, ses pancartes du porte-bagages de vélo et répond avec modestie: «On fait ce qu’on peut. J’ai voulu amener d’autres banderoles, mais je ne retrouvais plus la clé de la cave…»