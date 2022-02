Place des Nations à Genève – Un millier de personnes contre la guerre en Ukraine De nombreux participants craignent pour le sort de leur famille vivant à Kiev ou ailleurs dans le pays. Témoignages. Fedele Mendicino

Durant plus de deux heures, les manifestants ont protesté contre l’intervention militaire russe en Ukraine. MAGALI GIRARDIN

De la colère, des revendications et des larmes. Ce samedi à Genève, vers 11 h 30, la place des Nations s’est teintée de jaune et de bleu. Le symbole du blé et du ciel. Les couleurs du drapeau ukrainien agité par centaines sous une bise glaciale. Un millier de personnes ont manifesté plus de deux heures contre l’intervention militaire russe en Ukraine. De nombreux participants sont des Ukrainiens de Suisse romande, qui craignent pour le sort de leur famille vivant à Kiev ou ailleurs dans le pays.