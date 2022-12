Australie – Un militant pro-Poutine arrêté lors d’un rassemblement pour l’Ukraine Simeon Boikov, le militant arrêté, est suspecté d’agression présumée, selon la police.

Un activiste pro-Poutine australien a été arrêté après ce que la police a qualifié mercredi d’agression présumée lors d’une manifestation pour l’Ukraine à Sydney. Simeon Boikov, connu sous le surnom de «Aussie Cossack», a publié une vidéo de lui-même assistant au rassemblement sur sa chaîne Telegram. La vidéo montre une brève bagarre, après laquelle on peut voir un homme âgé tomber au sol. «Légitime défense, quiconque me touche, je me défendrai», peut-on entendre dire Siemon Boikov.

Celui qui se présente comme un journaliste indépendant a plus de 200’000 abonnés sur les réseaux sociaux auprès desquels il exprime son soutien franc à la Russie et son opposition aux vaccins contre le Covid-19. Il a été interviewé et cité par le célèbre complotiste américain Alex Jones. Dans un communiqué, la police a indiqué avoir été appelée pour des troubles survenus à l’Hôtel de Ville de Sydney mardi vers midi.

Les agents ont appris qu’un homme de 76 ans aurait été agressé lors de la manifestation, mais qu’il n’était pas grièvement blessé. «Un homme de 32 ans a été arrêté sur place et emmené au poste de police de Day Street», précise le communiqué sans nommer Boikov. «Il a été accusé d’agression ayant causé des lésions corporelles réelles et a obtenu une liberté contre caution pour comparaître devant le tribunal local de Downing Center le mercredi 25 janvier 2023.»

Dans un message publié sur Telegram après l’incident, Simeon Boikov a comparé la guerre russo-ukrainienne à des footballeurs simulant une blessure. «Les Ukrainiens attaquent les Russes et quand les Russes se défendent, les Ukrainiens gisent par terre comme des footballeurs brésiliens faisant semblant d’être des victimes», écrit-il.

