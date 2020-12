Tribunal pénal fédéral – Un militaire est accusé d’avoir mangé le cœur de sa victime Un ancien chef de guerre du Liberia s’était réfugié en Suisse. Arrêté, il est accusé des pires atrocités, dont le cannibalisme. Son procès s’est ouvert jeudi à Bellinzone. Une première pour la justice fédérale. Thomas Knellwolf , Dominique Botti

Liberia De très jeunes rebelles de LURD (Liberians United for Reconciliation and Democracy) en septembre 2002, à Voinjama. AFP

Six ans et un mois. C’est la durée de la détention préventive d’Alieu Kosiah, qui a été arrêté en Suisse en 2014. Cet ancien militaire est accusé d’avoir commis les crimes de guerre les plus atroces au Liberia. Son procès a commencé jeudi à Bellinzone, devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). D’entrée de jeu, l’homme de 45 ans a rappelé cette longue période passée en prison avant d’être jugé: 2215 jours avant le procès, soit un record pour la Suisse.

Le ton des débats était donné. Pour le guérillero africain, qui reste présumé innocent, c’est enfin l’occasion de faire valoir son point de vue: il jure que ces accusations sont infondées. Pour la justice fédérale, le moment est inédit. C’est la première fois, en effet, qu’elle juge un criminel de guerre présumé, comme pourrait le faire un tribunal international. Pour le Liberia, enfin, c’est le temps de l’introspection. Ce pays de l’Afrique de l’Ouest peut à nouveau se pencher, depuis le Tessin, sur les atrocités commises pendant la première guerre civile, une des plus cruelles sur le continent, qui a sévi entre 1989 et 1996.