Football – Un milieu renforcé pour affronter l’Espagne, avec Cömert en défense L’équipe de Suisse devrait commencer sa troisième rencontre de Ligue des nations en 4-1-4-1 jeudi (20h45) à Genève. Sommer sera dans les buts. Valentin Schnorhk Genève

Murat Yakin a insisté sur l’importance de mieux défendre ces derniers jours. Aebischer sera ainsi associé à Freuler et Xhaka. PHOTO BASTIEN GALLAY / LAFARGUE PHOTOS SPORTS

Murat Yakin n’a eu cesse de le répéter depuis une semaine, et encore plus après la lourde défaite 4-0 contre le Portugal à Lisbonne: l’équipe de Suisse doit – vraiment – mieux défendre. Alors, pour défier l’Espagne ce jeudi (20h45), le sélectionneur a choisi de renforcer son milieu de terrain, avec un système en 4-1-4-1.

Granit Xhaka, Remo Freuler et Michel Aebischer (lequel n’avait joué aucune minute sur les deux premières rencontres) seront ainsi associés. Reste à déterminer qui de Xhaka ou de Freuler sera aligné devant la défense, sachant que le capitaine avait clairement formulé sa préférence pour le poste après la défaite 2-1 en Tchéquie.

Au total, on dénombre sept changements par rapport à la rencontre de Lisbonne. A Freuler et Aebischer, il faut ainsi ajouter le retour dans les buts de Yann Sommer (Jonas Omlin devrait jouer contre le Portugal dimanche) et une paire de défenseurs centraux inédite: Manuel Akanji n’est plus blessé, lui qui avait été touché au genou, et aura à ses côtés Eray Cömert, le défenseur de Valence. A droite, Silvan Widmer retrouve sa place au détriment de Kevin Mbabu, alors que Ricardo Rodriguez conserve son poste de latéral gauche.

Steven Zuber est également aligné, sur l’aile gauche. A droite, on devrait retrouver Xherdan Shaqiri, alors que Breel Embolo portera seul l’attaque suisse, laissant ainsi Noah Okafor sur le banc.

Côté espagnol, la pépite du Barça Gavi (17 ans) est notamment titulaire. Alvaro Morata sera aligné en pointe du 4-3-3 de Luis Enrique.

Les compositions:

Suisse – Espagne, coup d’envoi à 20h45 au Stade de Genève

Suisse: Sommer; Widmer, Akanji, Cömert, Rodriguez; Freuler; Shaqiri, Aebischer, Xhaka, Zuber; Embolo.

Espagne: Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Diego Llorente, Alba; Marcos Llorente, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Morata, Sarabia.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.