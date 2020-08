Homicide à Amsterdam – Un meurtrier présumé arrêté à Genève Le suspect se trouvait dans le canton depuis la mi-juillet. Sous une fausse identité, le fugitif fréquentait les structures d’accueil social. Olivier Francey

Image d’illustration d’une interpellation par le «groupe fugitifs» de la brigade criminelle de la police genevoise. Photo: Laurent Guiraud. TDG

La police genevoise annonce avoir arrêté le suspect d’un homicide survenu à Amsterdam «au début du mois de juillet». Le fugitif sous le joug d’un mandat d’arrêt européen avait rejoint le canton de Genève, où il y fréquentait les structures d'accueil sociales, et ce «sous une fausse identité». Interpellé le 4 août par les enquêteurs du «groupe fugitifs» de la Brigade criminelle, le meurtrier présumé a pu être ensuite extradé vers les Pays-Bas où il y est incarcéré.

Le suspect? Un Libyen de 26 ans qui aurait commis son crime sur un voilier amarré sur l'un des canaux d’Amsterdam. Il aurait ensuite tenté de mettre feu à l’embarcation. La victime, elle, est un ressortissant marocain de 29 ans.

Près de 800 personnes déjà interpellées

Dans son communiqué, la police genevoise en profite pour rappeler que depuis 2016, près de 800 individus ont d’ores et déjà été interpellés par ses enquêteurs spécialisés, comprenant des personnes ayant commis les infractions «les plus graves et ayant été condamnées à de lourdes peines privatives de liberté».