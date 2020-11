France – Un message militaire allemand de 1910 ressurgit en Alsace Un message manuscrit très bien conservé, rédigé en allemand sur une sorte de papier-calque dans une écriture proche du gothique, a été retrouvé à l’intérieur d’une capsule d’aluminium.

Le message a sans doute été perdu par un pigeon voyageur (archives). KEYSTONE/AP/SELCAN HACAOGLU

La découverte est rare: un message militaire allemand de 1910 a miraculeusement ressurgi 110 ans plus tard en Alsace, en France, où il a été retrouvé par hasard. Il a sans doute été perdu par un pigeon voyageur, selon le conservateur du musée, auquel il a été confié.

Le message, protégé dans «une petite capsule d’aluminium», a été retrouvé en septembre dans un champ d’Ingersheim par un couple en balade.

Sur les conseils de proches, le couple a remis la capsule et son message au musée du Linge, situé non loin du lieu de la trouvaille, a expliqué le conservateur du mémorial du Linge d’Orbey. Ce musée est dédié à la bataille qui a opposé en 1915 Français et Allemands sur le versant alsacien du massif des Vosges.

Écriture proche du gothique

À l’intérieur de la capsule se trouve un message manuscrit très bien conservé, rédigé en allemand sur une «sorte de papier-calque», dans une écriture proche du gothique et difficilement compréhensible, a expliqué le conservateur, soulignant qu’«en quarante ans», il n’a «jamais vu cela».

Il a fait appel «à un ami allemand» afin de déchiffrer le message: ce dernier a été envoyé par un officier d’un régiment d’infanterie prussien, alors en poste au nord d’Ingersheim, à un supérieur du même régiment. Le texte évoque des manœuvres allemandes entre Bischwihr et Ingersheim, à une époque où l’Alsace était allemande.

Au total, quatre copies du message devaient être convoyées par quatre pigeons, dont l’un d’eux a manifestement très vite perdu après son envol celui retrouvé en 2020, estime le conservateur.

Une légère incertitude demeure sur leur date d’envoi, notamment l’année, le dernier chiffre étant moins lisible: 16 juillet 1910 ou 1916. 1910, tranche le responsable, qui juge «impossible que ce soit 1916», même si des vérifications vont être menées.

ATS/NXP