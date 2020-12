Fait divers – Un message du mystérieux «Tueur du Zodiaque» déchiffré 50 ans après En novembre 1969, le tueur en série californien avait envoyé un message codé au «San Francisco Chronicle». Un message que des cryptographes amateurs ont annoncé vendredi avoir déchiffré.

Une équipe de passionnés de cryptographie a annoncé vendredi avoir réussi à déchiffrer un des messages codés envoyés voici plus de 50 ans par le mystérieux «Tueur du Zodiaque». Il avait terrorisé le nord de la Californie à la fin des années 1960 et reste non identifié à ce jour.

Ce message avait été envoyé en novembre 1969 au quotidien «San Francisco Chronicle» par le tueur en série présumé. Son code, constitué d’une série de lettres et de symboles énigmatiques sous forme de tableau, tenait en échec les autorités et les enquêteurs amateurs depuis lors.

Les passionnés du «Tueur au Zodiaque» espéraient que ce message codé contenait l’identité du criminel, qui a commis au moins cinq meurtres authentifiés entre 1968 et 1969 mais en a revendiqué 37 au total et a inspiré d’autres tueurs en série.

Plusieurs programmes informatiques

Selon le trio de passionnés qui a «cassé» le code, il ne s’agit que de quelques phrases dans lesquelles le tueur se vante, défie les autorités et semble délirer sans réellement éclairer ses motivations ni dévoiler qui il est.

«J’espère que vous vous amusez bien à essayer de m’attraper (…) Je n’ai pas peur de la chambre à gaz car elle va m’envoyer au paradis très bientôt parce que j’ai maintenant assez d’esclaves pour travailler pour moi», dit ainsi le message.

Il aura fallu plusieurs programmes informatiques et des années de travail pour que David Oranchak, un concepteur de sites web américain âgé de 46 ans, puisse décrypter ce code complexe sur lequel il a commencé à travailler en 2006.

Il a été aidé par Sam Blake, un mathématicien australien, et Jarl Van Eykcke, logisticien belge, a-t-il expliqué au «San Francisco Chronicle», qui a confirmé la découverte auprès du FBI, la police fédérale chargée de l’enquête.

«Message 340»

Un premier message envoyé à des journaux californiens avait déjà été décodé par un instituteur et son épouse en 1969: «J’aime tuer parce que c’est amusant», disait notamment le criminel, faisant là encore référence à des «esclaves» qu’il prétendait réunir pour le servir dans l’au-delà.

Mais le code utilisé dans ce premier message était beaucoup plus simple que celui du «message 340», baptisé ainsi parce qu’il contient 340 caractères (17 colonnes de 20 signes).

«Dans la communauté de décodeurs du Zodiaque, nous pensions tous qu’il y avait une étape supplémentaire après avoir trouvé quelle lettre correspondait à quel symbole, et c’était bien le cas», a expliqué David Oranchak.

Le message 340 se lit en diagonale, en partant du coin supérieur gauche et en décalant à chaque fois d’une case vers le bas et de deux cases vers la droite. Il faut revenir au coin opposé en arrivant en bas de cette diagonale, explique l’expert dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube.

Selon lui, ce système de codage figure notamment dans un manuel de cryptographie de l’armée américaine datant des années 1950.

ATS/NXP