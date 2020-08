L’inauguration, ce lundi, du nouveau pont de Gênes représente un indiscutable succès pour l’Italie. Essentiel et élégant, l’ouvrage, long de 1067 mètres, a été construit, malgré l’épidémie de Covid-19, en moins de deux ans après l’écroulement du pont Morandi. Giuseppe Conte veut donc y voir «le symbole d’une nouvelle Italie».

Un message destiné au moral des Transalpins mais également aux chancelleries européennes. Au terme d’une habile négociation, Rome a obtenu de Bruxelles un plan d’aide de 208 milliards d’euros (81 milliards à fonds perdu et 127 en prêts à très long terme) pour redresser l’économie après la crise sanitaire. C’est pratiquement un tiers des ressources (750 milliards au total) destinées à l’ensemble des pays de l’Union. Mais de nombreux dirigeants, et pas seulement ceux des pays dits «frugaux», doutent de la capacité de l’Italie à gérer ce trésor. Ainsi, sur les 75 milliards attribués à la péninsule pour la période 2014-2020, Rome n’a été capable de dépenser que 26 milliards, soit seulement 35%.

L’Italie doit désormais démontrer qu’elle peut être efficace sans tragédie»

Les raisons de cette lenteur sont multiples. Tout d’abord le manque de compétences techniques de l’administration. Les projets présentés sont mal ficelés et imprécis. Ils sont souvent rejetés par la Commission européenne. Les tentatives de fraude sont nombreuses et les comptes italiens sont regardés avec une attention particulière. Enfin, les entreprises concurrentes multiplient les recours devant les tribunaux. Les temps de la justice civile, plus de trois ans pour une première sentence, renvoient l’ouverture des chantiers publics aux calendes grecques.

Si le pont de Gênes a évité ces écueils, c’est parce qu’il a été construit sous le coup de l’émotion et confié à un commissaire doté de pouvoirs spéciaux. L’Italie doit désormais démontrer qu’elle peut être efficace sans tragédie.