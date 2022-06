L’Organisation Mondiale de la SantŽ (OMS)à Genève. LUCIEN FORTUNATI

Chêne-Bougeries, 13 juin

Ouf, nous l’avons échappé belle! À la fin du mois dernier, il y avait à Genève branle-bas de combat pour l’Assemblée Générale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui, boostée par le gouvernement américain et la cohorte de ses affairistes, entendait prendre les pleins pouvoirs en matière de santé sur tous les pays du monde. Autrement dit, d’être en mesure, en cas de pandémie, de définir globalement et supranationalement la gestion des états d’alertes et des mesures coercitives préventives.

Nous savons qu’aujourd’hui l’OMS est financée à 80% par des fonds privés et à 20% par des fonds d’États dont les seconds, après l’Allemagne (pays de BioNTech), sont ceux des USA. Cela n’a échappé à personne que la superpuissance mercantile d’outre-Atlantique voulait répéter le coup des bonnes affaires de la Deuxième Guerre mondiale pour ramasser dans son escarcelle des superprofits, cette fois ceux de ses pharmas, Pfizer & Co en tête, et surtout pour dicter ses règles par organisme mondial interposé puisque leur alter ego patriotique, la Fondation Bill et Melinda Gates, en est le premier pourvoyeur financier privé. Toutes les directives d’amendements à cette fin émanaient du gouvernement US.

Béatement, ses affidés de l’Eurasie, à l’exception de la Chine et de la Russie – il est aujourd’hui malvenu de les citer –, dont l’UEE in corpore et au garde-à-vous, leur ont emboîté le pas sans le moindre sourcillement et la moindre critique. Autrement dit, tout serait passé comme une lettre à la poste sans la levée de boucliers surprise des pays africains.

Oui, ce sont bien eux, ces pays, les laissés-pour-compte de la vaccination frénétique et globale Covid-19 et variants, qui ont massivement manifesté leur opposition à ce protocole totalitaire. Belle leçon pour les nations dites civilisées, qui laisse toutes les ouvertures aux riches médecines alternatives comme les leurs, et surtout nous sauve d’une dictature sanitaire mondialisée annoncée.

Léon Meynet

