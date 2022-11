La place de Carantec, au Grand-Saconnex, a nécessité un projet d'aménagement pour l'arrivée du tram. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Grand-Saconnex, 18 novembre

Menteurs, voilà l’étiquette que les autorités du Grand-Saconnex ont décidé d’apposer sur les citoyennes et les citoyens qui défendent le référendum contre l’emprise du projet actuel du tram Nations-Grand-Saconnex. De là à penser que certains de nos élus ont enfreint leur devoir de réserve, de là à penser que nous sommes confrontés à une dérive autoritaire malsaine et antidémocratique, c’est un pas que je m’empresse de franchir.

Comment ces garants de la vraie vérité, qui dénigrent ceux qui ne sont pas du même avis qu’eux, peuvent-ils, sans rougir, affirmer que les référendaires défendent leurs propres intérêts, alors que plus de 900 citoyens domiciliés dans différentes parties de la commune ont soutenu la démarche? Comment peuvent-ils, avec autant d’aplomb, proclamer que le comité référendaire refuse le débat public, alors que celui que les autorités lui avaient arrangé avant même qu’il ne donne son accord avait plus l’aspect d’un traquenard que d’un vrai échange respectueux des positions des uns et des autres?

Comment peuvent-ils, sans se couvrir de honte, laisser sous-entendre que l’abattage des 62 arbres du Chapeau-du-Curé est sans importance car il ne concerne que deux spécimens «majeurs», et que parmi les 571 arbres situés entre les Nations et la place Carantec, 42% sont dans un état physiologique médiocre ou mauvais, comme si c’était à ceux-là et à ceux-là seulement que l’on s’en prendra? Avec le projet prévu, on coupera 340 arbres, dont 160 sur la commune du Grand-Saconnex. Inadmissible, tout simplement.

Comment peuvent-ils, de manière aussi éhontée, affirmer que tous axes confondus, le tram va réduire de 10’000 à 15’000 véhicules/jour le trafic dans la commune sans mentionner que le tunnel des Nations y est en partie pour quelque chose, sans indiquer que la fermeture de la route de Ferney va augmenter le trafic de 13% sur l’axe Terroux-Sarasin et de 24% sur le chemin des Corbillettes suivant une étude mandatée par l’État de Genève?

Quand des élus s’en prennent aux citoyens qui contestent démocratiquement une mauvaise décision en les traitant de menteurs, c’est qu’ils ont peur de la transparence, peur de perdre leur pouvoir, peur de la démocratie. Ils ont, dans le fond, déjà perdu de vue le rôle pour lequel ils ont été élus: respecter et défendre les intérêts de tous les citoyens dont ils ont la responsabilité.

Patrick Canellini

