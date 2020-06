Russie – Un membre des Pussy Riot emprisonné pour «obscénités» Un activiste anti-Kremlin a écopé d’une peine de 15 jours de prison pour avoir proféré des injures en public.

L’activiste de Pussy Riot, avait été interpellé dimanche à son domicile par la police, puis interrogé au sujet d'une manifestation organisée l'été dernier. KEYSTONE

Un tribunal russe a condamné lundi Piotr Verzilov, activiste anti-Kremlin et militant du groupe contestataire Pussy Riot, à 15 jours de prison à cause d'injures proférées en public, ont annoncé le militant et son avocat.

Piotr Verzilov, également fondateur du site internet d'informations Mediazona, avait été interpellé dimanche à son domicile par la police, puis interrogé au sujet d'une manifestation organisée l'été dernier. Peu après sa sortie du commissariat, il a été de nouveau arrêté.

«Leur histoire est que j'ai quitté le commissariat après un interrogatoire de 13 heures, juré et un policier m'a immédiatement de nouveau arrêté», a déclaré le militant dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

«Le juge a décidé que je serais détenu pendant 15 jours», a-t-il ajouté.

L'avocat du militant, Leonid Soloviov, a estimé que cette condamnation était «un mystère», assurant n'avoir jamais vu une condamnation à une peine de détention pour injures.

«C'est la première fois que je vois ça, habituellement les injures n'entraînent qu'un avertissement. On dirait que quelqu'un veut vraiment le voir derrière les barreaux», a-t-il déclaré à l'AFP.

Piotr Verzilov avait été hospitalisé en septembre 2018 pendant une dizaine de jours à Moscou puis à Berlin après avoir été, selon lui, victime d'un empoisonnement qu'il attribue aux services russes. Il affirmait à l'époque enquêter sur la mort de trois journalistes russes tués par balle en Centrafrique.

Quelques mois plus tôt, il avait été l'un des quatre membres des Pussy Riot qui s'étaient introduits sur le terrain pendant la finale de la Coupe du monde de football en Russie, portant des uniformes de la police.

