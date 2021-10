Violence sur un mineur – Un membre de la sécurité du Servette FC est visé par une plainte pénale L’homme est accusé d’avoir violenté un enfant qui s’était introduit sur le terrain en plein match pour faire un selfie avec un joueur. Antoine Grosjean

Le jeune supporter est allé sur le terrain pendant le match pour demander un selfie à Grejohn Kyei. ERIC LAFARGUE

Un membre de la sécurité du Servette FC est visé par une plainte pénale. Selon la chaîne de télévision Léman Bleu, il aurait violenté un enfant de 11 ans qui avait fait intrusion sur le terrain en plein match pour prendre un selfie avec l’un des joueurs du club grenat.

L’histoire se passe il y a une quinzaine de jours, au Stade de Genève, lors d’un match entre le Servette et Lausanne-Sport. À la 78e minute, un jeune supporter pénètre sur la pelouse et se précipite dans la surface de réparation vers le Servettien Grejohn Kyei pour lui demander un selfie, que le footballeur lui accorde. Le garçon sort du terrain pour regagner sa place, mais il est alpagué par deux agents de sécurité qui le conduisent dans les coursives du stade afin de contrôler son identité.

Claques et insultes

L’enfant n’oppose aucune résistance, mais selon l’avocat de ses parents, Robert Assaël, l’un des agents le prend alors par l’oreille et l’emmène dans les toilettes, où il lui assène trois claques très violentes. L’avocat raconte que le membre de la sécurité a traité l’enfant de «petit con» et de «racaille de merde», en ajoutant: «Si tu étais mon fils, je t’aurais défoncé.» Puis il lui aurait dit qu’il ne pourrait plus jouer au foot, qu’il serait interdit de stade et que son père devrait payer toute sa vie d’une amende entre 5000 et 20’000 fr. Plusieurs personnes auraient été témoins de la scène, qui a duré plus de cinq minutes.

L’enfant a ensuite été emmené dans un local des Securitas, où son père est venu le chercher à minuit passé. Interrogé par Léman Bleu, Robert Assaël admet que l’enfant n’aurait pas dû s’introduire sur le terrain, mais il juge ce traitement disproportionné et humiliant. La société Securitas n’a pas souhaité faire de commentaire puisqu’une procédure pénale est en cours. Le Servette FC non plus n’a fait aucun commentaire, mais il a envoyé au garçon un courrier pour lui notifier un avertissement.

