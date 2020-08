Justice – Un membre de la ‹Ndrangheta comparaît à Bellinzone Un homme, notamment accusé d’avoir acheté des armes en Suisse pour les transporter en Calabre, est rejugé lundi devant le Tribunal pénal fédéral.

L’homme avait organisé la surveillance armée d’un champ de cannabis (archives). KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

Un Italien accusé de participation et soutien à la mafia calabraise ‹Ndrangheta comparait lundi matin pour la deuxième fois devant le Tribunal pénal fédéral. Sa condamnation à 3 ans et 8 mois de prison à fin 2018 a été annulée par le Tribunal fédéral.

Dans son verdict de novembre 2018, la Cour des affaires pénales avait estimé que l’homme, connu sous le nom de «Cosimo lo Svizzero», avait participé entre 2003 et 2011 aux activités des groupes locaux de la ‹Ndrangheta de Giussano et Seregno, dans la région de Milan (I). Il aurait notamment acheté des armes en Suisse et les aurait transportées en Calabre.

Une scie-fil n’est pas une arme

Cet habitant du Seeland avait été aussi condamné pour soutien à d’autres branches de l’organisation criminelle. Les juges de Bellinzone avaient aussi retenu le recel car l’homme avait acquis un revolver volé. Enfin, il avait organisé la surveillance armée d’un champ de cannabis dans le canton de Berne.

Tous ces délits avaient été sanctionnés par une peine privative de liberté de 3 ans et 8 mois. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a rejeté la plupart des griefs mais a donné raison sur un point secondaire à cet homme âgé aujourd’hui de 63 ans.

La Cour des affaires pénales avait qualifié d’arme une scie constituée d’un fil tranchant reliant deux anneaux. Le Tribunal fédéral a rejeté cette qualification. Le fait que l’objet puisse être utilisé pour infliger des blessures à une personne n’est pas déterminant. (cause SK.2020.1)

ATS/NXP