L’idée de cette chronique a surgi à l’aube. Dès l’annonce de ma nouvelle fonction sur un réseau social professionnel, un forum s’est créé, nourri de questions et de commentaires contradictoires. Une clarification s’imposait dès ce premier billet.

Premier en effet, car depuis le début de cette année, j’ai donc l’honneur de remplacer l’émérite Daniel Cornu en tant que médiateur. Ce dernier a exercé cette activité durant plus de vingt ans et souhaitait passer ainsi le témoin.

Procédons d’abord par élimination. L’ombudsman des publications romandes de Tamedia n’agit pas hors de son giron, c’est-à-dire qu’il n’intervient pas à propos d’émissions de radio, de télévision et d’articles publiés dans des médias d’autres groupes. Il ne traite pas les conflits sociaux au sein de l’entreprise. Il ne s’occupe pas non plus – mon prédécesseur avait été saisi à ce sujet! – de conflits de voisinage.

Il lui appartient – interpellé après la parution de contenus dans nos journaux et sur nos sites – de prendre position sur des textes ou des iconographies.

Il répond aussi volontiers à des demandes d’explications générales sur un traitement journalistique.

La force du médiateur, c’est son indépendance: nommé par le conseil d’administration, il n’est pas soumis à des directives de l’entreprise.

En revanche, il ne peut que proposer des solutions concertées, pas les imposer. Et tant mieux: ce serait atteindre à la sacro-sainte indépendance des rédacteurs en chef!

Même s’il s’agit de coopérer avec tout le monde, cet exercice se pratique en solitaire. Mais sans solitude.

Aiguillé par mon pendant alémanique, Ignaz Staub, j’ai découvert une plateforme universelle. De l’Amérique du Nord à l’Asie du Sud, des «ombudsmans» de l’information partagent leurs expériences.

Chacun a sa pratique. Mais tous œuvrent dans l’esprit d’éclaircir des situations ou de résoudre des conflits. Je me tiens donc à votre disposition pour ce faire.