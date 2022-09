Le chemin de Drize, à Troinex, qui doit être emprunté par une ligne de bus. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Troinex, 19 septembre

Le chemin de Drize à Troinex est bordé de maisons mitoyennes et de quelques arbres ayant vaillamment survécu à la densification. Le cauchemar des chauffards: étroit, sinueux, on est obligé de ralentir, patienter derrière les vélos et, quand un camion passe, c’est le bouchon assuré. Et, chaque jour, des milliers de véhicules en transit.

Il y a dix ans, les autorités communales ont pris le parti de «sécuriser le déplacement des cyclistes et des piétons». Une zone 30 km/h, ponctuée d’évitements et de dos d’ânes, a été mise en place, fruit d’une concertation entre autorités et habitants. Efficace. Fin des travaux en 2016.

Surprise donc, lorsque deux ans plus tard, nous avons appris qu’un bus allait passer dans ce même chemin, exigeant le démantèlement des aménagements fraîchement réalisés. Nous avons exposé aux autorités nos doléances, inquiétudes et propositions, mais la décision était déjà prise, sans appel! Au final, le bus 49 devrait traverser le chemin de Drize 40 à 60 fois par jour, plus le trafic de transit habituel, plus celui du chemin voisin qui sera fermé…

Et les cyclistes dans ce projet? Rien: pas de piste cyclable, le chemin est trop étroit. Le trottoir élargi pourra probablement les accueillir, mais gare aux amendes! Gare encore à la bordure en granit de 15 centimètres, menaçante pour les deux roues. Le chemin de Drize serait rectiligne, trois mètres de large, des dos d’âne adaptés au bus, donc confortables pour tous véhicules… le bonheur des chauffards! Car tout est question de vitesse: comment aller de Veyrier au Bachet, en économisant les quelques minutes supplémentaires nécessaires au passage du bus sur les routes cantonales, adaptées. S’agit-il bien de mobilité douce?

Anne Buswell

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.