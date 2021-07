Encre bleue – Un matin à La Fraîche Opinion Julie

C’est une jolie et toute petite histoire comme je les aime, pour reprendre la formule de l’ami qui me l’a racontée. Elle se déroule un mardi matin de juillet, sur la couverture des voies de Saint-Jean. Michel et un vieux copain à lui se sont donné rendez-vous pour prendre un café sur la terrasse de La Fraîche.

La Fraîche? C’est un bistrot de quartier associatif qui a ouvert ses portes en mai dernier. C’est aussi une terrasse idéalement située, en retrait des voitures et en face de la bibliothèque.

Après le départ des anciens tenanciers, elle était restée trop longtemps fermée, au grand désespoir des habitants de Saint-Jean qui aimaient se retrouver là à toute heure du jour, mais surtout au soleil couchant, pour profiter de ses derniers rayons après que les enfants ont fini de barboter dans la pataugeoire voisine ou à la sortie du boulot.

Nos deux retraités étant plutôt du matin, ils prennent là plusieurs petits cafés serrés tout en refaisant le monde. Et avant de quitter les lieux à regret, ils posent de concert toute leur monnaie sur la table. Le tas doit bien faire une quinzaine de centimètres et contient des pièces de toutes sortes. Ils estiment, à vue de nez, que ça fera l’affaire.

La serveuse additionne patiemment tous les sous et arrive au constat que le compte n’y est pas tout à fait. «Mais si vous n’avez pas plus, ça ne fait rien!» C’est tout, mais c’était dit avec tant de gentillesse…

Elle a dû penser que ces deux copains n’avaient pas davantage de pognon et qu’il ne fallait pas les mettre mal à l’aise pour si peu. Ils ont apprécié l’attention. C’était un matin à La Fraîche, et ça donne envie d’y revenir!

