Football et justice – Un match qui a provoqué un véritable traumatisme

La flambée de violence qui a émaillé la fin de la rencontre entre Versoix 2 et Kosova 2 le 10 juin 2018 n’est pas restée sans conséquences.

Football et justice

ligue entre Versoix 2 et Kosova 2, le 10 juin 2018.

Mêlée indescriptible mais surtout scène intolérable lors du match de finale de 4 e ligue entre Versoix 2 et Kosova 2, le 10 juin 2018.

Que s’est-il réellement passé le 10 juin 2018 à Versoix, lors de la finale du championnat de 4e ligue genevoise? Alors que le club recevant, Versoix 2, mène 2-0, à quelques minutes de la fin, Kosova 2 marque et réduit le score. Alors, tout s’emballe. Le jeu reprend, mais les esprits sont chauffés à blanc. Cartons, injures, crachat puis coup de boule, avant une bagarre générale et l’envahissement du terrain. La confusion est totale. Il y aura deux blessés graves.

«Ce qui s’est passé est incroyable et dramatique, confiera par la suite à la «Tribune de Genève» Simon Pidancet, président du FC Versoix. Il s’est passé des choses graves et nous souhaitons que les auteurs soient condamnés. Les principaux acteurs sont tout à fait identifiables.» Président du FC Kosova, Selajdin Salihu n’était pas présent ce dimanche-là à Versoix. «Je condamne avec fermeté ce qui s’est passé», avait-il déclaré au lendemain du match. Il a démissionné par la suite, dégoûté, non sans avoir retiré sa deuxième équipe. Cette dernière a d’ailleurs été exclue pour deux saisons de tout championnat par l’Association cantonale genevoise de football (ACGF).