Hockey sur glace – Un match indécis mais approximatif Vainqueur à Bienne (2-3 tab), GE Servette a remporté un drôle de match durant lequel les deux formations ont aligné les imprécisions, notamment en power-play. Cyrill Pasche, Bienne

Le Top Scorer biennois Luca Cunti (à g.) à la lutte avec le Genevois Eric Fehr. (PostFinance/KEYSTONE/Anthony Anex) keystone-sda.ch

Dans une rencontre indécise qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, GE Servette a finalement eu le dernier mot lors de l’épreuve des tirs au but. Avant de se départager, Biennois (8es) et Genevois (7es) ont multiplié les approximations. Avant tout lorsqu’ils ont pu évoluer en supériorité numérique. Pour preuve, trois des quatre premiers buts du match ont été marqués à 4 contre 5! Et durant le temps additionnel, le GSHC n’a pas réussi à tirer profit d’une séquence de deux minutes à 4 contre 3 pour faire la différence.

Bienne marque deux fois en 72 secondes

Mené 0-1 suite à une réussite de Marco Miranda après moins de deux minutes de jeu, le HC Bienne a répliqué coup sur coup alors qu’il venait pourtant d’être sanctionné d’une pénalité mineure pour un surnombre de joueurs. Anton Gustafsson (5e, 1-1) et Mike Künzle (6e, 2-1) ont ainsi battu le gardien Gauthier Descloux en l’espace de 72 secondes à 4 contre 5!

L’égalisation? Elle est aussi tombée alors que les Aigles évoluaient avec un homme en moins: Daniel Winnik, habilement démarqué par Eric Fehr, a exploité une perte de puck du défenseur Yannick Rathgeb en zone neutre pour relancer le GSHC (34e, 2-2).

Les Genevois ont finalement été les plus habiles lors de la séance des tirs au but (2-1). Winnik et Richard ont converti leurs tentatives, tandis que seul Toni Rajala a marqué dans le camp seelandais.

Dimanche, les Aigles se déplaceront dans la capitale. Au programme, une demi-finale de la Coupe de Suisse contre le CP Berne. Dans le même temps, le HC Bienne voyagera à Lugano pour le compte du championnat.