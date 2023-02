Grenat contre Sauterelles – Un match, c’est la partie d’échecs des entraîneurs Avant le Servette-GC de ce samedi (18 h), Giorgio Contini et Alain Geiger racontent le match dans le match: celui des entraîneurs, le leur. Daniel Visentini

Geiger face à Contini. Ces deux-là se connaissent bien. Ils élaborent des plans l’un contre l’autre depuis 2018. C’est leur partie d’échecs. KEYSTONE

À totalement «dépersonnaliser» l’instant, on pourrait y voir des pions, des tours, des rois et des reines, des cavaliers et même des fous, bien sûr. L’allégorie vaut mille mots: transposé sur un échiquier grandeur nature, un match de foot est précisément une partie d’échecs, avec des pièces soigneusement disposées aux quatre coins du terrain, et dont les grands maîtres sont les entraîneurs. Le Servette-Grasshopper de ce samedi soir n’échappe pas à l’évocation.