Football – Un match à oublier pour Servette, à Saint-Gall Vraiment pas verni, Servette revient de Saint-Gall avec trois buts dans les valises (3-0). Elias Baillif

Lukas Görtler célèbre face à des Genevois, penauds. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

La première histoire de ce match entre Saint-Gall et Servette est une histoire de tribunes. Pendant que les ultras locaux régalaient le reste du stade avec l’un des plus beaux tifos de la saison, quantité de supporters genevois ayant fait le déplacement se sont retrouvés coincés dans les coursives du stade, interdits d’accès au Kybunpark. Après des heures et des heures de train pour traverser la Suisse, les irréductibles du SFC pouvaient l’avoir mauvaise.

La seconde histoire de ce match est une histoire de gardiens. Celui de Servette, Jérémy Frick, a défrayé la chronique dès la 8e minute. Alors que Dajaku s’est fendu d’une espèce d’imprévisible centre-tir au premier poteau, le portier grenat s’est fait l’auteur d’une grosse faute de main, déviant le ballon en direction de son propre but.

Zigi fait la différence



En face, Zigi, a sauvé une première fois ses coéquipiers en intervenant devant Bédia. Sans la science du portier ghanéen à l’heure de boucher les angles, le ballon du Français aurait fini dans le but. Puis, le dernier rempart saint-gallois s’est encore une fois illustré à la 31e minute, en repoussant un pénalty de Kutesa. Ce n’était là que justice footballistique, car disons-le d’emblée, à moins d’être un fondamentaliste du règlement, ce pénalty n’aurait pas dû être accordé. Dévié par le flanc de Bédia, le ballon a parcouru moins de 50 centimètres avant de venir toucher le bras de Stergiou, pas dans une position scandaleusement anti-naturelle. Sur ce coup, les gens de la VAR ainsi que Monsieur Wolfensberger ont fait preuve d’un excès de zèle à toute épreuve.

Zigi aux anges, Jérémy Frick, lui, se situait à l’autre extrémité du spectre du divin. À la 38e, Guillemenot s’est fait faucher en pleine surface par le dernier rempart du SFC, quand bien même le ballon avait quitté ses pieds depuis belle lurette. Et à la différence de Kutesa plus tôt, l’attaquant des «Brodeurs» n’a pas manqué sa chance de marquer face à son ancienne équipe. Score à la pause, 2-0. Certes, durant tout la mi-temps, Servette avait eu de la peine à se sortir du pressing adverse, de la peine à se dégager proprement lors des moments chauds et de la peine à faire courir ses attaquants, mais force est de constater qu’il avait jusque-là été pénalisé par une malchance crasse. Comble de celle-ci, un but visiteur a été annulé pour un hors-jeu de position signé Chris Bédia.

Zigi refait la différence



La suite du match n’a pas davantage souri aux hommes d’Alain Geiger, qui ont encore buté sur Zigi à trois reprises (59e, 68e, 79e). Réduit à dix après l’expulsion de Cespdes, Servette a tout de même trouvé le moyen d’être meilleur que les pensionnaires du Kybunpark, sans pour autant parvenir à réduire la marque. Et comme cette soirée se devait d’être maudite de part en part, c’est même Clichy qui a aggravé le score en déviant une frappe de Geubbels à la 89e. Si Servette n’a toujours pas gagné le moindre match en 2023, cela a fortement avoir avec sa propension à se rater dans les moments-clés. Le match de samedi en est l’exemple le plus patent.



Afficher plus Kybunpark, 14806 spectateurs. Arbitre: Sven Wolfensberger.

But: 8e Görtler 1-0, 38e Guillemenot 2-0, 89e Geubbels 3-0. St-Gall: Zigi, Stillhart, Stergiou, Maglica, Kempter (Kräuchi 80e); Görtler, Vallci, Witzig (Guidotti 69e); Alves (Karlen 80e); Dajaku (Akolo 57e), Guillemenot (Geubbels 69e). Entraîneur: Peter Zeidler. Servette: Frick; Diallo (Magnin 45e), Vouilloz, Severin, Clichy; Cespedes, Cognat (Valls 84e), Pflücke; Stevanovic, Bédia (Crivelli 69e) , Kutesa (Rodelin 45e). Entraîneur: Alain Geiger. Avertissements: Cespedes (26e), Zeidler (31e). Expulsion: Team Manager de St-Gall (33e), Kutesa (45+3), Guillemenot (45+4), Magnin (60e), Cespedes (64e), Geubbels (76e). Expulsion: Cespedes (64e).













