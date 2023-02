Première restitution d’objets du MEG – Un masque-médecine et un hochet sacrés rentrent chez eux Au cours d’une cérémonie exceptionnelle, deux pièces sacrales iroquoises ont été rendues par la Ville de Genève aux nations Haudenosaunee. Pascale Zimmermann Corpataux

Les trois représentants des nations Haudenosaunee: (de g. à dr.) Kenneth Deer, Brennen Ferguson et Clayton Logan. LAURENT GUIRAUD

D’une coupe métallique posée sur un trépied montent des vapeurs de tabac. Elles redonnent vie à l’âme du masque-médecine posé sur la table et au hochet qui l’escorte. Ces deux objets sacrés retrouvent ainsi le pouvoir qu’ils ont perdu depuis deux cents ans, exilés dans les collections du Musée d’ethnographie (MEG), et peuvent maintenant rentrer chez eux, dans l’actuel Canada, auprès de la Confédération des six nations Haudenosaunee auxquelles ils appartiennent.