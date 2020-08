États-Unis – Un Marine tué, huit disparus lors d’un accident en Californie Un véhicule amphibie avec seize militaires à bord a fait naufrage, jeudi, au large des côtes californiennes. Cinq soldats sont sains et saufs, deux sont blessés, un est mort et huit sont toujours portés disparus.

L’accident s’est produit jeudi à environ 17h45 heure locale, près de l’île San Clemente, à une centaine de kilomètres au large de San Diego en Californie. (Photo d’illustration Joe KLAMAR / AFP) AFP

Un Marine américain a été tué et huit autres étaient toujours portés disparus vendredi 24 heures après le naufrage de leur véhicule amphibie au large des côtes californiennes. Cinq survivants ont été récupérés et deux autres soldats ont été grièvement blessés.

Seize militaires se trouvaient à bord du véhicule au moment de l’accident, survenu lors d’un exercice de routine, a précisé le général David Berger, le commandant du corps des Marines.

L’accident s’est produit jeudi à environ 17h45 heure locale (2h45 en Suisse), près de l’île San Clemente, à une centaine de kilomètres au large de San Diego, lorsqu’une unité du corps des Marines a tenté de regagner son navire après des manœuvres sur l’île à bord de plusieurs véhicules d’assaut amphibies, dits «AAV».

Un AAV a coulé

Peu après leur départ, l’un des équipages a signalé que le véhicule prenait l’eau et deux autres véhicules se sont portés à son secours, ainsi que le bateau dit «de sécurité», qui accompagne toujours ce genre de manœuvres, a expliqué le commandant de leur unité.

Les militaires étaient revêtus de tenues de combat et équipés de gilets de sauvetage, mais l’AAV, une sorte de gros tank flottant, pèse plus de 26 tonnes. Il a coulé rapidement à plus de 300 mètres de fond, a-t-il ajouté.

Parmi les huit disparus se trouvent sept militaires des Marines, le corps d’élite de l’armée américaine, ainsi qu’un marin de l’US Navy qui conduisait le véhicule. D’importantes opérations sont en cours pour retrouver les huit disparus, qui sont toujours considérés comme potentiellement vivants.

( ATS/NXP )