Lettre du jour – Un marché de Noël inaccessible Opinion Courrier des lecteurs

MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

Genève, 19 novembre

Conseillère municipale depuis dix-huit mois et en fauteuil roulant, je me suis rendue ce vendredi soir à l’inauguration du marché de Noël au Jardin anglais, sur invitation de la Ville. J’en ressors en colère et frustrée!

Impossible d’accéder aux chalets-restaurants, il n’y a pas de rampe, et quand il y en a une, elle est au milieu d’un îlot inaccessible!

Aucun lieu où sont disposés des bancs ou des sièges pour s’y poser n’est à ma portée (eh oui, même si j’ai mon propre siège, il n’en est pas de même pour la personne qui m’accompagne), j’ai eu beau faire le tour de tous les emplacements, rien n’est prévu!

Alors que la Ville a signé un plan de mesures pour l’accessibilité universelle le 3 décembre 2019, que la loi éliminant les inégalités envers les personnes handicapées (LHand) fêtera l’année prochaine ses 20 ans, que Genève est sous l’égide non seulement du droit supérieur, telle la Convention des droits de l’homme relative aux droits des personnes handicapées, mais encore de divers règlements, la Ville n’est pas capable de créer un marché de Noël (qui se veut une «grande fête populaire») accessible!

Comment peut-elle justifier un tel manque de respect envers les personnes à mobilité réduite, qui sont des citoyens à part entière?

D’autre part, comment justifier de ne pas prendre d’argent en cash dans l’ensemble des chalets, qu’ils soient de nourriture ou d’artisanat?

La Covid a bon dos pour instaurer le «tout en carte», mais tout le monde ne se balade pas avec de l’argent virtuel.

Ce soir, je me suis fait exclure deux fois: la première en ne pouvant pas accéder partout et la seconde quand on a refusé mon billet de 20 francs pour payer mon café.

Corinne Bonnet-Mérier

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.