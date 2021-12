Portrait du maire de Bernex – Un marathonien à la tête des communes Gilbert Vonlanthen a fait de la solidarité intercommunale son cheval de bataille. Caroline Zumbach

Gilbert Vonlanthen dans son bureau flambant neuf de la mairie de Bernex. BASTIEN GALLAY

Depuis le mois d’octobre, Gilbert Vonlanthen est le nouveau président de l’Association des Communes genevoises (ACG). Nommé par certains de ses homologues «Perequman», ce dernier assume totalement son surnom et confirme sa volonté de répartir davantage les richesses entre les différentes communes genevoises, notamment en renforçant la péréquation intercommunale. Il a désormais deux ans pour parvenir à cette fin tout en gérant de front le dossier le plus stratégique que l’ACG ait eu à traiter ces dernières années: mener à bien le transfert de charges et de compétences du Canton aux Communes.