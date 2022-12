Première neige – Un manteau blanc recouvre une partie de la Suisse Les flocons ont fait leur arrivée en plaine dans la nuit de jeudi à vendredi. Prudence sur les routes.

La neige a fait son apparition en plaine sur une partie de la Suisse (photo d’archives). KEYSTONE

De nombreux Suisses se sont réveillés avec un spectacle blanc à leurs fenêtres vendredi matin. La neige a pour la première fois de l’année fait son arrivée en plaine dans la nuit de jeudi à vendredi. Les météorologues appellent à la prudence sur les routes.

«Fier d’être la première personne à marcher sur la neige fraîche», a commenté un internaute jeudi aux alentours de 06h00 sur Twitter en légende de sa vidéo montrant la neige tomber sur la ville de Lausanne. À Genève aussi, plusieurs utilisateurs ont relayé des images du sol couvert de blanc.

Quelques heures plus tôt, SRF Meteo relayait une vidéo montrant des flocons à Soleure, confirmant les prévisions des météorologues. Entre 5 et 15 centimètres de neige sont attendus en plaine jusqu’à dimanche et 10 à 50 centimètres en montagne, selon MeteoNews.

