ENRICO GASTALDELLO

Genève, 30 octobre

Il devient difficile de rencontrer un·e habitant·e de Genève qui ne soit pas inquiet·e, voire catastrophé·e par l’ampleur et la vitesse à laquelle la ville est défigurée. Quartiers rasés, édification de tours insipides et rapprochées, barres d’immeubles à la soviétique. Y a-t-il encore des esprits clairvoyants pour cautionner cette fureur de mal-développement? Cette concentration anarchique urbaine et périurbaine semble servir de mantra à des esprits peu soucieux des équilibres socio­économiques et écologiques. Le nouveau quartier de l’Étang est emblématique de ce désastre.

Le conducteur en chef de la pelle mécanique, le conseiller d’État Vert Hodgers, semble pourtant ne plus convaincre personne, lorsqu’il prétend que la bétonisation à marche forcée est faite «pour loger nos enfants»! Pas besoin d’être grand clerc pour avoir compris que les nouveaux logements abriteront pour l’essentiel le fruit de l’immigration (du monde entier, et quelques frontaliers). Résultat: 25% d’habitants en plus ces dernières vingt années et 100'000 frontaliers (qui viennent des quatre coins de la France, mais n’ont aucune envie de s’établir à Genève). Alors, soyons clairs: la bonne santé de l’économie genevoise est une chance, qu’il faut cultiver. Mais il appartient aux autorités politiques et aux acteurs économiques de définir un cap, une stratégie, une vision, qui prenne en compte d’autres critères que la simple accumulation des emplois et des mètres cubes de béton, façon années 70.

La croissance démographique doit se conjuguer avec les équilibres sociaux, prendre en compte les externalités qu’elle génère, faute de quoi on assiste irrémédiablement bientôt à une dégradation environnementale et sociale, voire culturelle.

Il faut par conséquent être aveugle pour ne pas voir la perte de la qualité de notre environnement (disparition des espaces verts et de la biodiversité, problèmes sociaux, de mobilité, d’infrastructures publiques…), sourd pour ne pas entendre les plaintes grandissantes d’une population, choquée par cette fuite en avant (les oppositions s’accumulent), et muet pour ne pas dire stop à cette transformation qui va bientôt faire de Genève un Manhattan de pacotille, empilé, à terme, dans un bassin magnifique où il ne fera bientôt plus «bon vivre». Le rêve du «Grand Genève» se sera alors transformé en une «Petite France». Pas celle de Versailles!

Patrick Nussbaum

