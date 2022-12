En janvier 2020, Meghan et Harry avaient secoué les Windsor en quittant le Royaume-Uni et leur rôle dans la famille royale britannique afin de protéger leur vie privée. Moins de deux ans plus tard, le duc et la duchesse de Sussex ébranlent à nouveau la monarchie suite à la diffusion d’un documentaire sur… leur vie privée.

Durant la première partie de trois heures, le jeune couple dévoile des moments très intimes: des photographies et des vidéos de leur rencontre, la demande en fiançailles de Harry, les anniversaires de leurs enfants, leurs pleurs face aux difficultés de la vie.

«Le documentaire est souvent surfait, entre une musique qui alterne piano dramatique lors de leurs pleurs et jazz romantique lors de leur rencontre, et leur mauvais jeu d’acteurs désespérés.»

Ce déshabillage surprend, même s’il permet à Meghan et à Harry de maîtriser leur message, de contrôler les informations diffusées au public pour pouvoir présenter «leur version de l’histoire». Ils dénoncent ainsi avec justesse les débordements de tabloïds britanniques, prêts à harceler leurs cibles pour vendre leurs scoops.

Mais au fil des heures, un véritable malaise point. Ces vidéos, filmées sur de nombreuses années, donnent l’impression que le projet était pensé depuis longtemps. Le documentaire est souvent surfait, entre une musique qui alterne piano dramatique lors de leurs pleurs et jazz romantique lors de leur rencontre, et leur mauvais jeu d’acteurs désespérés.

Et si les Sussex se dépeignent comme de courageux activistes des temps modernes désireux de suivre «les chemins de l’optimisme», ils omettent d’indiquer que Netflix les a rémunérés à hauteur de 100 millions de dollars pour dénigrer une famille et une institution sans lesquelles ils n’existeraient pas sur la place publique. On n’ose donc pas imaginer la tournure du documentaire s’ils avaient choisi «les chemins du pessimisme».



