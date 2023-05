Arts martiaux à Genève – Un maître de judo japonais en visite à Genève Pour le 75e anniversaire du Judo Club de Genève, Takahiro Nakai, ceinture noire 6e dan et 5e aux JO de Londres, donne des cours dans plusieurs dojos. Henri Neerman

Judo Jiu-Jitsu Institut accueille un grand champion de judo japonais qui dirige les entraînements pendant deux semaines. IRINA POPA

À l’occasion des 75 ans du Judo Club de Genève, le monde des arts martiaux genevois a l’honneur d’accueillir, et ce pendant deux semaines, un invité de marque. Takahiro Nakai, 32 ans, est un véritable expert de la discipline nippone. Actuellement ceinture noire sixième dan (sur dix), il avait fini cinquième aux Jeux olympiques de Londres et a de nombreux podiums de compétitions internationales à son palmarès. Il donne des cours dans plusieurs dojos et clubs du canton.

Ce mardi 25 avril était l’occasion d’assister au premier entraînement dispensé par le champion. Rodolphe Peyvel, professeur dans le centre d’entraînement du Judo club de Genève, explique comment cet événement s’est mis en place: «Grâce à certains de nos élèves qui s’y rendent, nous avons la chance d’avoir de bonnes relations avec le monde du judo au Japon. Il faut aussi souligner l’importance du soutien financier de la fondation Jean-Georges Vallée, du nom d’un des fondateurs du club, sans qui cette venue n’aurait pas été possible.»

Il poursuit: «les entreprises japonaises ont aussi un fonctionnement relatif aux sportifs assez particulier. Là-bas, la plupart des grands sportifs sont très respectés et ont une place garantie dans certaines d’entre elles, qui les forment une fois leur carrière compétitive terminée. Elles sont souvent aussi assez arrangeantes, ce qui, dans le cas de M. Nakai, lui a permis de se libérer deux semaines.»

Quelque chose que l’athlète confirme lui-même: «Le patron de Park24, l’entreprise dans laquelle je travaille, est un grand amateur de judo. Par conséquent, on me laisse beaucoup de temps à consacrer à la discipline, ce qui m’a permis de venir ici. La moitié de mon temps de travail est d’ailleurs consacrée à enseigner dans le dojo de l’entreprise.»

Échauffement et répétitions

Après quelques instants passés à répondre à nos questions, c’est l’heure de l’entraînement. Une bonne cinquantaine d’élèves, venus de plusieurs clubs du canton, sont présents. Parmi ceux-ci, on retrouve de tous les niveaux, de la ceinture blanche à la noire, même si «en moyenne, la plupart ici sont des compétiteurs actifs ou anciens», glisse Jean-Philippe Eretzian, actuel président du club.

Le début de l’échauffement est somme toute assez classique, avec au programme course, pompes et étirements. Les élèves répètent ensuite quelques roulades et autres acrobaties, vraisemblablement dans le but de s’habituer aux chutes qui viendront par la suite.

Il démontre ensuite quelques enchaînements, que les élèves s’efforcent de reproduire. «On voit qu’il essaie vraiment de mettre l’accent sur le fait d’utiliser la force de l’autre, commente Jean-Philippe. C’est un style très japonais. En Europe, lorsque le judo est arrivé, il y a eu une tendance à prendre le raccourci de tout miser sur la force brute.»

Combats

Après plus d’une heure, vient finalement la troisième et dernière étape de l’entraînement: les combats. Une dizaine de duos, formés spontanément, s’affrontent chaque «round» pendant une dizaine de minutes. Tous n’y vont pas de main morte et, à l’inverse de pendant les répétitions, se projettent et s’immobilisent sans retenue.

Parmi les élèves, plusieurs tentent de se mesurer à l’invité du jour, sans grand succès. Pascal, un des élèves lui-même ceinture noire, détaille son ressenti: «Avec lui, on sent vraiment la philosophie japonaise du judo et la différence de souplesse du mouvement. Il travaille beaucoup plus avec les hanches et la force de son adversaire, contrairement à nous qui sommes parfois trop rigides et focalisés sur la force brute. Dans tous les cas c’est un vrai plaisir d’avoir cette possibilité et je vais essayer, si possible, d’aller à tous ses autres entraînements.»

Même si l’entraînement est terminé, les festivités ne le sont pas pour le club, qui se réjouit d’accueillir également bientôt Masashi Ebinuma, triple champion du monde et double médaillé olympique.

