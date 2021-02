Peu de solutions pour se sauver Afficher plus

Pour garder la tête hors de l'eau, les enseignes rivalisent d'inventivité. La mode du «Click and collect» s’est généralisée ces dernières semaines. Si ces initiatives permettent de fidéliser les clients, elles ne sont pas la panacée. «Elles ne pourront pas compenser les pertes de revenus dues aux fermetures des magasins», analyse Dagmar Jenni, directrice de SRF, la faîtière des entreprises du commerce de détail.

A Nyon, le «Call and collect» est tendance. L’idée est d’offrir un service personnalisé par téléphone. «Ca ne marche pas», explique Eric Bolomey, de la boutique Stars Jeans qui liquide avant fermeture définitive. Même avec des prix cassés, je ne vends rien.» Un peu plus loin, Marisa Benedetto a poussé le concept un peu plus loin encore. Elle propose des visites virtuelles dans son magasin de chaussures. «L’idée est de faire une visio conférence via What’s App avec mes clientes pour leur présenter mes articles.» Un échec. Une seule cliente a tenté l’expérience, sans que cela débouche sur une vente.



Pour Dagmar Jenni, il faut relever la capacité des enseignes à développer extrêmement rapidement des concepts qui auraient mis plusieurs semaines ou plusieurs mois à voir le jour, en temps normal: «C'est aussi faire preuve d'esprit d'entreprise que d'essayer de générer des revenus au lieu d'attendre simplement l'aide du gouvernement, qui est cependant absolument nécessaire.»