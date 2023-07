Série d’été: dans mon potager (1/5) – Un lopin de terre pour renouer avec le Portugal de son enfance Le maçon Antonio de Oliveira cultive un jardin à Plan-les-Ouates. Pour manger bio, se changer les idées et panser les plaies d’une existence faite de sacrifices. Fedele Mendicino

Antonio De Oliveira dans son jardin à la route de Saconnex-d’Arve. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Un coup d’œil à gauche, un autre à droite. Quand Antonio De Oliveira défile dans son potager, ses légumes semblent se mettre au garde-à-vous. «Vous voyez ce laurier au bout de la parcelle? Il sent très bon. Il vient du jardin de mes parents à Tomar, à 130 km de Lisbonne. Quand j’étais petit, on bossait en famille avec notre mule Carriça.» À l’ombre des oliviers, des orangers et des pêchers: «J’avais 5 ans.»