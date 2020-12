Incendie – Un local commercial détruit par le feu à l’avenue d’Aïre Les hommes du SIS sont intervenus à la mi-journée pour un sinistre circonscrit à un bâtiment de plain-pied. Dégâts matériels, chasse aux fumées résiduelles, mais aucune victime. Thierry Mertenat

Les hommes du SIS viennent de terminer l’extinction. Fumée blanche pour le scripte de service. Le feu du 73, avenue d’Aïre, est maîtrisé. DR

Une fumée très noire, puis blanchâtre. Elle apparaît entre deux barres d’immeubles, ce dimanche peu après 12 h 30, à la hauteur du 73, avenue d’Aïre, sur la Rive droite. Plusieurs appels au 118 conduisent les opérateurs à engager la grande alarme au départ de la caserne la plus proche, celle des Asters à la Servette. Quatorze hommes et quatre véhicules se rendent à l’adresse indiquée.

Là, un petit bâtiment de plain-pied, qui ne rivalise pas en hauteur avec les locatifs voisins. On équipe une lance, on demande le soutien de l’autoéchelle. La chaleur dégagée au niveau de la toiture confirme le foyer et les fumées qui s’en dégagent. Le local est en feu. Il faut fracturer la porte et procéder à l’extinction.