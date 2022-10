Le plus célèbre des cimetières – Un livre raconte les mille et une vie du Père-Lachaise Conservateur du site parisien, Benoît Gallot détaille dans «La vie secrète d’une cimetière» recoins et histoires d’un lieu étonnant. Fabrice Gottraux

Le site du Père-Lachaise reste à disposition des quidams, au hasard des réaffectations. LMS

Il y a de la vie au Père-Lachaise. Des renards y ont élu domicile, une famille entière. On aperçoit parfois les petits qui s’ébrouent dans les allées. De la nature, des morts et du vivant, il y a tant d’histoires à raconter, qui concernent toutes le plus célèbre des cimetières parisiens. Peut-être même le plus fameux des cimetières du monde occidental.

Qui, de passage dans la Ville Lumière, n’a pas fait le détour dans cet espace protégé? S’il est un haut lieu du tourisme funéraire, c’est celui-là. Que le conservateur actuellement en activité raconte par le menu, présentant son lot d’anecdotes, d’affaires, de curiosités, de mystères aussi.

Le sphynx d’Oscar Wilde

On voudrait savoir où donc on finit les parties génitales de ce sphynx monumental ornant la tombe d’Oscar Wilde? Retrouver le buste de Jim Morrison?

Le conservateur, qui habite sur place, nous dit tout d’une nécropole toujours en activité, avec ses stars, ses incontournables, ses bizarreries aussi, comme ses lieux communs. Ce n’est pas un musée, non. Ici, on enterre encore, et pas uniquement des personnalités. Lesquelles, dit-on, préfèrent aujourd’hui les cimetières de Montmartre ou Montparnasse.

Si le Père-Lachaise est la demeure éternelle de gens fameux, le site reste à disposition des quidams, au hasard des réaffectations.

D’une écriture élégante et bien pesée, Benoît Gallot détaille. Comment, notamment, les familles endeuillées qu’il reçoit dans son bureau en entresol – on pouvait le regarder travailler de la rue avant qu’il ne fasse poser des vitres sans tain – sont assez heureuses au bout du compte.

Car si le Père-Lachaise est la demeure éternelle de gens fameux – Proust, Balzac, Apollinaire, Édith Piaf encore ou Chopin et puis Molière, pour n’en citer qu’une petite partie – le site reste à disposition des quidams, au hasard des réaffectations. Ainsi la satisfaction des proches endeuillés, surpris d’abord, puis ravis ce faisant, que leurs chers disparus puissent reposer au Père-Lachaise.

