Série théâtrale – Un livre patchwork rapièce une utopie Mité par le virus, le foisonnant projet de Julie Gilbert et Michèle Pralong, «Vous êtes ici», renaît dans les pages à double-fond de «Vous êtes (encore) ici». Circulez, il y a tout à voir! Katia Berger

Aurélien Gschwind, l’un des comédiens du projet, porte la cape confectionnée par Ursina Ramondetto à partir des productions des «tricoteureuses» de la série. DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER

«Qu’allons-nous devenir?» Rappelez-vous, c’était au début d’octobre 2020, au Poche Genève, la lancinante dernière réplique de l’épisode 2. La série théâtrale «Vous êtes ici» venait de débuter deux semaines plus tôt à l’Orangerie, on y avait appris que des failles laminaient Genève et que les protagonistes du feuilleton auraient à reconstruire sur ses ruines. De salle en salle à travers la ville, confiés à des auteurs et metteurs en scène de styles chaque fois différents jusqu’à l’intégrale prévue en fin de saison à la Comédie, sept volets allaient suivre, impliquant des luttes, des poulpes ou des chamanes, et caressant le rêve d’un nouveau monde non binaire, féministe, antispéciste, partageur et festif.