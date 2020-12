Monographie d’artiste – Un livre libère Modigliani de sa légende Thierry Dufrêne dédie un ouvrage somptueux et érudit au peintre italien, dont le pinceau a dressé un portrait humaniste et lumineux du Paris du début du XXe siècle. Irène Languin

«Nu couché de dos», 1917, huile sur toile. FONDATION BARNES, PHILADELPHIE

Le format géant de cette somme de 324 pages exige un peu d’espace dans la bibliothèque. Mais le fond se révèle digne de la forme, tant la monographie que Thierry Dufrêne consacre à Amedeo Modigliani rend grâce à l’œuvre ample et limpide du peintre italien. Le professeur d’histoire de l’art à l’Université de Nanterre a choisi de débarrasser l’artiste d’une légende qui «prospère dans les silences de la biographie», pour révéler des pans méconnus de sa création.

Doté d’une beauté virile et racée, tuberculeux, sans-le-sou, amateur de femmes, alcoolique et opiomane, Modigliani possède en main, assurément, toutes les cartes de «l’artiste maudit» – clin d’œil amusant, ses amis le surnommaient «Modi». «Il avait certes une très belle gueule et une espèce d’originalité. Par exemple, il se promenait toujours avec «Les chants de Maldoror» de Lautréamont, qui tombait souvent de sa poche, raconte Thierry Dufrêne. Mais il n’y avait pas chez lui de pose.»

Mage ou alchimiste

Le peintre partage d’ailleurs avec les poètes, qu’il lit beaucoup, une vision de l’artiste initié, un peu mage ou alchimiste, inscrite dans la filiation romantique. «Il s’agit d’un homme très cultivé, souligne l’auteur. Et son engagement va du côté de l’art émancipateur, qui mobilise tous les savoirs.»

Né en 1884 dans la cité portuaire de Livourne, Amedeo Clemente Modigliani est le dernier de quatre enfants d’une famille juive séfarade. Son père fait de mauvaises affaires et sa mère, Eugénie Garsin, née à Marseille, l’accompagne très tôt dans sa vocation de peintre: «Nous verrons plus tard ce qu’il y a dans cette chrysalide. Peut-être un artiste?» écrit-elle dans son journal à propos de son fils alors âgé de 11 ans. L’enfant est de constitution fragile. Victime d’une pleurésie puis d’une fièvre typhoïde, il contracte la tuberculose en 1900.

«Nu rose. Cariatide», vers 1914. Aquarelle, gouache, crayon bleu et graphite sur papier. FONDATION BARNES, PHILADELPHIE «Portrait de Jeanne Hébuterne», 1918. Huile sur toile. © BARNES FOUNDATION, PHILADELPHIE «Madame Kisling», vers 1917. © NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON 1 / 6

Après des études à l’École du nu de Florence puis à celle des beaux-arts de Venise, il s’installe à Paris à 22 ans. Il y découvre Montmartre, la vie bohème, fréquente les cabarets et tout ce que la capitale des avant-gardes compte d’écrivains et de peintres – à commencer par Picasso, dont il fera plusieurs portraits. «On en a fait un expressionniste de Montmartre, relate Thierry Dufrêne. Mais ses tableaux dénotent un travail savant. Il tient de sa formation florentine un grand sens de la ligne et du cadrage. Ses compositions sont très précises et son chromatisme extraordinaire.»

«Modigliani accepte sa fascination pour ses personnages. Mais il est très empathique envers ses modèles et ne tente pas d’entrer par effraction dans leur mystère.» Thierry Dufrêne, historien de l’art

La fort belle facture des reproductions du livre, signature des Éditions Citadelles & Mazenod, fait richement la preuve de ces talents. Les nus aux teints poétiques d’abricot et les portraits en plan serré, dotés parfois de mystérieux yeux bleus sans pupille, disent le respect de Modigliani pour l’intégrité de la figure humaine, à travers laquelle souffle parfois l’esprit du cubisme ou des arts premiers. «On sent son émerveillement devant des typologies physiques étonnantes, poursuit l’expert. Il accepte sa fascination pour ses personnages. Mais il est très empathique envers ses modèles et ne tente pas d’entrer par effraction dans leur mystère.»

Conçu comme une exposition, l’ouvrage offre évidemment une belle galerie de dames, mais aussi de splendides figures adolescentes. On y découvre un artiste aux convictions sociales, ancré dans le populaire et engagé aux côtés des humbles, comme l’attestent ses représentations d’apprentis ou de servantes.

Une méningite tuberculeuse fauche Amedeo Modigliani en janvier 1920, à l’âge de 35 ans. Le lendemain de sa mort, sa compagne, Jeanne Hébuterne, enceinte jusqu’au cou, se jette du 5e étage. Cette double fin tragique contribuera à construire sa légende d’archange noir. «Modigliani» s’emploie à la déconstruire, en campant un artiste au pinceau humaniste, imprégné du sentiment du monde qui change. À la Grande Guerre qui décime l’Europe, il répond en affirmant la chair picturale contre la chair à canon, confiant à l’art de dessiner un nouvel avenir. «Il vit dans une époque en crise, souligne Thierry Dufrêne. Il y réagit de façon très lumineuse, en privilégiant l’Éros.»