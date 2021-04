Images de la Suisse rurale – Un livre chante en panoramas la terre et ses hommes Avec «Champs», le photographe genevois Patrick Gilliéron Lopreno fait un éloge humble et poétique du monde paysan romand, souligné par des textes de Slobodan Despot. Irène Languin

Extrait de l’ouvrage «Champs». PATRICK GILLIÉRON LOPRENO Extrait de l’ouvrage «Champs». PATRICK GILLIERON LOPRENO Extrait de l’ouvrage «Champs». PATRICK GILLIERON LOPRENO 1 / 8

En matière de photographie, Patrick Gilliéron Lopreno se méfie des excès de liberté. «Lorsque je travaille, j’ai besoin de me fixer un périmètre, indique celui qui est né en 1976 à Genève. C’est comme délimiter une scène.» Se concentrer sur une vie dans la vie, une société dans la société, un monde dans le monde qui souvent échappe à la perception ordinaire: la démarche traverse son travail depuis plus de dix ans. Il s’est notamment immergé dans l’univers de la prison avec «Puzzle carcéral», enquête menée entre Champ-Dollon (GE) et Bochuz (VD), puis a posé son regard au cœur de quatre monastères de Suisse romande au cours d’un reportage intimiste qui a fait l’objet d’un premier livre en 2014.