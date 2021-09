Festival de Venise – Un Lion d’or à bonne distance pour parler d’avortement illégal Entre douceur et âpreté, Audrey Diwan adapte «L’Evénement» d’Annie Ernaux et arrache la récompense suprême. Bilan d’une belle Mostra dominée par la violence et la noirceur. Pascal Gavillet

Anamaria Vartolomei dans «L’Evénement» d’Audrey Diwan, sacré Lion d’or.

C’est un film âpre, brut, et pourtant d’une grande tendresse. Adaptation du roman homonyme d’Annie Ernaux, «L’événement» raconte le parcours du combattant d’une adolescente des années 60 qui tombe enceinte et cherche à tout prix à se débarrasser du fœtus à une époque où l’avortement est encore illégal et passible de prison. De cette douleur récurrente, de cette menace que d’aucuns n’osent nommer, de cette offense encore perçue comme une forme de vice dans un temps où la morale flirtait avec le puritanisme, Audrey Diwan, écrivaine, éditrice et journaliste dont c’est le deuxième film, trouve la bonne distance, entre douceur et crudité, pour aborder un thème auquel le cinéma s’intéresse relativement peu. C’est ce film-là, dans lequel on retrouve du reste Kacey Mottet-Klein dans un petit rôle, qui a séduit le jury de la Mostra, lui décernant le Lion d’or samedi soir. La gravité du sujet, combinée à un traitement souvent réaliste – durant la séance, une spectatrice, non loin de moi, se cachait les yeux durant plusieurs séquences «difficiles» - mais très juste dans son regard, puisqu’il ne tombe jamais dans aucun parti pris, ce qui est tout à son honneur, ne déméritait pas dans les rangs d’une Mostra où Jane Campion et son sublime western crypté, «The Power of the Dog», a longtemps fait figure de favorite. La réalisatrice néo-zélandaise a du reste reçu le Lion d’argent de la meilleure mise en scène, ce qui est tout sauf volé.