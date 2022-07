Enseignement spécialisé – Un lieu d’accueil parents-enfants dans la tourmente L’institution croulerait sous les demandes. Elle aurait crié au secours dans une lettre. Sophie Simon

François Paychère, magistrat au sein de de la Cour des Comptes. Cet organe de contrôle indépendant a visité la structure d’accueil mise en cause à la suite d’une communication citoyenne. LUCIEN FORTUNATI

L’Office médico-pédagogique (OMP) n’a malheureusement pas fini de faire parler de lui. Selon les révélations de nos confrères du «Courrier», une structure qui s’y rattache est en mauvaise posture en raison de sous-effectifs.

La Source Bleue est un lieu d'accueil parents-enfants destiné aux enfants de moins de 4 ans, qui ne vont pas encore à l'école. L'organisme se présente comme une aide pour les «parents à la recherche de repères éducatifs». Une communication citoyenne a incité la Cour des comptes à visiter ce lieu, implanté dans les écoles primaires de deux quartiers populaires, les Pâquis et les Libellules.

Magistrat au sein de cet organe de contrôle indépendant, François Paychère confirme les informations relayées par le quotidien. Il confie avoir été «frappé par les difficultés de socialisation des parents». La décision d’ouvrir ou non une mission d’audit sera probablement prise vers la rentrée.

Très longs délais

Le journal indépendant évoque aussi un courrier d’une trentaine de pages dans lequel la responsable de La Source Bleue, Teresa Pascual (que nous n’avons pu joindre dans les délais impartis), regretterait qu’à Genève on attende que des troubles du développement se déclarent pour intervenir. «La précocité des interventions, même mineures, est souvent proportionnelle à leur efficacité.» Les délais souvent très longs de prise en charge concourent à transformer de simples difficultés en pathologies.

En plus d’apporter son soutien aux parents démunis face à la complexité administrative, «à sa modeste échelle, ce dispositif ajusté aux familles vulnérables permet, de par son expertise spécifique de l’OMP, de réduire l’incidence des troubles précoces et de diminuer les besoins de mesures spécialisées». Le manque de moyens et d’encadrement pourrait donc être passé sous la loupe de la Cour des comptes.

L’avenir de cette structure reste incertain, d’autant plus depuis «le refus de la Commission des finances des postes demandés pour l’OMP», argue le Département de l’instruction publique.

