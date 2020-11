Suisse – Un kit clé en main pour prévenir le harcèlement sexuel au travail La Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité propose des fiches d’information et des films de sensibilisation pour promouvoir des environnements de travail exempts de harcèlement sexuel.

La CSDE offre aux entreprises un outil leur permettant d’informer leur personnel sur le harcèlement au travail. (Photo d’illustration) Keystone

Le harcèlement sexuel au travail reste une réalité en Suisse, constate la Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité (CSDE). Forte de ce constat, elle a développé un kit clé en main et gratuit à l’intention des entreprises.

De nombreuses entreprises et organisations ont la volonté de se saisir de cet enjeu et de promouvoir un environnement de travail exempt de harcèlement sexuel, indique la CSDE dans un communiqué. Elles ne disposent toutefois pas des ressources nécessaires.

Voilà pourquoi la CSDE a décidé de réaliser ce kit de prévention, disponible en français, allemand, italien et anglais et pouvant être téléchargé sur son site internet. Ce projet est mené sous l’égide du Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV) du canton de Genève, en collaboration avec le canton du Tessin et la Ville de Zurich.

Informer et sensibiliser

Le kit est composé d’un guide, de fiches d’information et d’une déclaration de principe à l’intention des entreprises, ainsi que de deux films de sensibilisation et d’un module d’apprentissage en ligne (e-learning).

L’objectif est de proposer aux entreprises un outil leur permettant d’informer et de sensibiliser régulièrement leur personnel en matière de harcèlement sexuel et sexiste au travail. Il permet l’appropriation de cet enjeu par les entreprises et vise à susciter une réflexion interne globale et la mise en place d’un dispositif adapté aux réalités et contraintes de chacune.

ATS/NXP