Course de montagne – Deux surprises lors de la 50e édition de Sierre – Zinal L’Américaine Sophia Laukli et le Kenyan Philemon Kiriago remportent l’épreuve anniviarde. Les records de Mathys et de Jornet tiennent toujours.

Philemon Kiriago a remporté la mythique course Sierre – Zinal. AFP

La 50e édition de Sierre – Zinal a débouché sur deux surprises. Tout le monde attendait une victoire du Kényan Patrick Kipngeno. Longtemps leader de la course, le favori a toutefois dû s’avouer vaincu. Il s’est fait dépasser peu après l’Hôtel Weisshorn par son compatriote Philemon Kiriago.

Le vainqueur du jour (2h27’27’’) s’est offert le plus beau cadeau pour son 21e anniversaire. «C’est juste fantastique. Je ne m’y attendais pas. Jamais je ne pensais m’imposer sur cette course. Mais Patrick (ndlr: +1’22”) m’a donné l’opportunité de le dépasser. Je n’allais pas rater l’occasion! Cette victoire représente beaucoup pour moi. Elle est juste inespérée.” L’Ougandais de Chêne-Bougeries Kevin Kibet complète le podium(+6’49’’).

A noter que le Fribourgeois Rémi Bonnet, candidat au podium, a dû abandonner, après avoir été victime de maux de ventre. Le meilleur Suisse est le Tessinois Roberto Delorenzi, 5e (+7’49’’), récemment titré aux championnats de Suisse de course de montagne.

Chez les dames, la première place est revenue à l’Américaine Sophia Laukli (2h53’17’’). Déjà lauréate du Marathon du Mont-Blanc en juin, la spécialiste de ski de fond et de course de montagne n’en revenait pas de son succès. Elle a réussi à aligner les étoiles pour s’imposer. «C’est une énorme surprise pour moi, raconte-t-elle. C’est probablement la meilleure course que j’ai vécue. Jamais je ne me suis sentie aussi bien. Tout s’est déroulé comme dans un rêve.»

L’Américaine a gagné en solo devant deux Kényanes, Joyce Njeru (+4’02”) et Philaries Kisang (+7’49’’). Les Romandes Oria Liaci et Theres Leboeuf terminent respectivement aux 13e et 15e places à un peu plus de 20 minutes de Sophia Laukli.

A noter que les records de l’épreuve détenus par Maude Mathys (2h49’20’’) et Kilian Jornet (2h25’35’’) n’ont pas été battus.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.