Distinction internationale – Un karatéka genevois honoré par le Japon Entraîneur et cofondateur de l’association No Difference, Claudio Alessi a reçu le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon 2022. Xavier Lafargue

Claudio Alessi avec Lény, un jeune élève de No Difference, lors d’une répétition avant le spectacle donné par l’association dans le cadre du Cirque Knie. ALDO VIOLA

«C’est une grande surprise, et un honneur. Je remercie sincèrement le consulat du Japon.» Ce 4 août, Claudio Alessi s’est vu décerner le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon 2022. Cette distinction ne récompense pas vraiment sa fantastique carrière sportive couronnée de nombreux titres nationaux et internationaux dans plusieurs arts martiaux, mais bien plus son action en faveur du karaté Kyokushin SKKO et surtout son engagement «pour venir en aide aux personnes en situation de handicap à travers la pratique du karaté», souligne le communiqué du consulat du Japon.