Davantage d'aronia – Un jus fruité, épicé, frais et supersain AroniaWay élargit sa gamme.

Dans la galaxie des superaliments, je demande l’aronia, cette petite baie au goût acidulé, véritable concentré d’antioxydants, de polyphénols, de vitamines, de minéraux et de pectine que Christophe Urfer cultive, sèche et transforme à Forel (Lavaux) sous le nom d’Aroniaway.

Jusqu’à peu encore, on retrouvait l’aronia séchée entière — excellente pour pimper salades et birchers — et sous forme de poudre à ajouter par exemple dans une sauce ou un smoothie, ainsi qu’en jus pur ou mélangé avec du jus de pommes et de gingembre.

Mais la famille Aroniaway vient d’accueillir un petit dernier, fruit d’un mariage savoureux qui mêle l’aronia, la canneberge, la pomme et la cardamome. Frais, épicé et fruité, c’est une vraie bombe de saveurs 100% naturelles et saines qui explose en bouche. Son goût est si puissant qu’il supporte très bien d’être légèrement dilué, par exemple avec de l’eau gazeuse pour le rendre encore plus pétillant et faire durer le plaisir.

Si Christophe Urfer insiste sur un produit 100% bio, sans sucre et végane, il a choisi cette fois-ci de mixer les saveurs du monde avec des canneberges canadiennes, de la cardamome vénézuélienne, de l’aronia allemande et des pommes suisses. On trinque à la santé de notre système immunitaire!

