Exposition collective à Carouge – Un juke-box plein de mélodies en 3D Cinq artistes déclinent le thème de la musique à travers diverses techniques. Dont des chansons tricotées… Philippe Muri

Organisatrice de l’exposition collective «Juke Box» à la galerie Tiramisu, Claudine Kasper pose avec des objets tricotés par Marion Canevascini, illustrant la chanson «Breakfast in America». LAURENT GUIRAUD

On n’avait jamais vu ça. Deux œufs aux plats tricotés! Avec ça, une pile de pancakes, du beurre fondu, du bacon, des saucisses et un verre de jus d’orange. Tous tricotés main, mais oui, par la plasticienne Marion Canevascini. Aussi singulier qu’original, l’ensemble illustre une chanson fameuse: «Breakfast in America», du groupe Supertramp.