Pensions alimentaires – Un jugement enflamme le débat sur l’égalité hommes-femmes Après un divorce, on n’a plus automatiquement droit à l’argent de son ex-partenaire. Cela divise le monde politique, même au sein des partis. Alessandra Paone

Après un récent jugement du Tribunal fédéral, les femmes mariées subissent une pression accrue pour exercer une activité professionnelle en plus des tâches familiales. Photo: Getty Images/Maskot

Si, après une séparation ou un divorce, le parent qui s’occupait de l’enfant – en général la femme – pouvait continuer à maintenir son niveau de vie habituel aux frais de son ex-conjoint, ce ne sera plus possible sans autre à l’avenir. C’est la conclusion à laquelle est récemment parvenu le Tribunal fédéral (TF) dans un arrêt (lire encadré). Il a ainsi définitivement mis en œuvre la jurisprudence esquissée au cours des deux dernières années. La nouvelle pratique mise sur l’égalité et la responsabilité financière individuelle.