Surprise au Tribunal pénal fédéral – Un juge controversé doit se dessaisir d’une grosse affaire Olivier Thormann, contre lequel une procédure pénale est en cours, s’est attribué de manière incorrecte une procédure pour corruption. Beni Gafner Thomas Knellwolf

Olivier Thormann, ici encore en tant que juge d’instruction dans le canton de Fribourg, est aujourd’hui juge pénal fédéral. Photo: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Presque personne ne connaît le nom de la plupart des 19 juges pénaux fédéraux. Or depuis un certain temps, Olivier Thormann fait régulièrement les gros titres – le plus souvent parce que son passé d’enquêteur en chef du football au Ministère public de la Confédération le rattrape.