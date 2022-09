Tour du Léman à l’aviron – Un jubilé très arrosé mais béni des cieux La 50e édition n’a pas fait exception à la règle. C’est un équipage allemand qui s’est imposé en frôlant le record de l’épreuve. Pascal Bornand

Départ matinal sous le crachin et les cirés. LDD/MICHEL JUVET

Une belle rincée matinale pour baptiser le départ, un orage pour célébrer samedi soir la victoire de l’équipe allemande «MaMi and the Papis», voilà comment le Tour du Léman à l’aviron a arrosé son jubilé. Et entre ces deux épisodes pluvieux, des risées, de grosses bourrasques, des frissons et des giclées de soleil. Bénie des cieux, cette 50e édition a donc pu aller jusqu’au bout de son périple, sans raccourci fâcheux. Et sabrer le champagne, sans modération!