Expo digitale – Un jubilé au bout du câble Le Théâtre des Marionnettes de Genève clôt sa saison en plongeant virtuellement dans ses 90 ans d’histoire. Katya Berger Andreadakis

Deux éléments d’une foisonnante collection d’archives multimédia. Camille Bozonnet

Sur le site du Théâtre des Marionnettes de Genève, le compte à rebours est enclenché depuis un moment. Tic-tac, tic-tac, toujours moins de secondes séparent les amateurs de manipulation scénique du lancement de l’exposition virtuelle «Au fil de la joie», que l’on doit à la curatrice Camille Bozonnet. Une compensation digitale de plus au confinement prolongé des arts vivants? Non, l’événement représente plus que cela, puisqu’il couronne 90 ans d’histoire. En effet, c’est le 6 juin 1930 précisément que s’est donné le tout premier spectacle de la compagnie Les Petits Tréteaux, précurseure du TMG, fondée par Marcelle Moynier.

Pour cette date anniversaire, il était prévu des festivités en live rue Rodo. Le virus en ayant décidé autrement, c’est une vague de souvenirs qui déferlera à l’extrémité de vos queues de souris: 230 photos et dessins, une centaine de marionnettes en photos et une cinquantaine d’extraits vidéo. Troisième volet d’une série consacrée aux archives multimédias de l’institution, la rétrospective ravivera trois de ses vertus cardinales: joie, exigence et modernité. Eh bien cliquez, maintenant!