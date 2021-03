Patrimoine du Proche-Orient – Un joyau de Mésopotamie resurgit à Genève Langue millénaire, le syriaque est porteur d’une culture éblouissante, dont la musique est au centre d’un colloque et de concerts placés sous l’égide de la Haute École de musique. Rocco Zacheo

Lectionnaire syriaque, ouvrage qui contient les lectures des offices dans la liturgie chrétienne. Ce volume a été compilé entre 1217 et 1220. BRITISH LIBRARY

On pourrait, pour évoquer cette histoire musicale millénaire, avoir recours à une loupe puissante et observer un détail infime, mais saisissant, qui s’y rattache. On porterait alors son attention sur le destin d’un étudiant irakien qu’on croise aujourd’hui dans les couloirs de la Haute École de musique (HEM), et tout particulièrement dans les cours d’ethnomusicologie, où le jeune homme prépare un master. Sans le savoir vraiment, Jalal Polus Gajo – le nom de notre figure – fut un jour le déclencheur d’un petit séisme dans les travées de l’institution genevoise. «En le côtoyant lors des cours que je donnais à ma classe, je me suis aperçu qu’il était porteur d’une culture d’une richesse formidable et quasi disparue, celle liée à la langue syriaque», raconte Xavier Bouvier, professeur et coordinateur de la filière d’ethnomusicologie à la HEM.