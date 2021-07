Lien social – Un journal veut rompre l’isolement des personnes âgées Lancé en janvier, le magazine «Iris» mêle informations et photos de la famille. Il propose des jobs d’été. Marc Bretton

Tous les moyens sont bons pour vaincre l’isolement des personnes âgées. ODILE MEYLAN/24 HEURES

Il suffisait probablement d’y penser. Lancé en janvier pour rompre l’isolement des seniors, le magazine «Iris» propose un projet original: un journal mensuel et personnalisé de 20 pages. «Le principe est simple, explique Bernard Favre, trésorier de Ligilo, association à l’origine du projet. Augmenter le nombre et la qualité des relations au sein d’une famille.»

Le lecteur détermine d’abord ce qu’il recevra dans son journal. «En fonction de ses centres d’intérêt, de la langue choisie, on met en pages dans la première partie les textes demandés: politique cantonale, suisse, sport, culture, etc., autant d’articles d’actualité tirés du fil de l’ATS.» Cette partie est suivie de photos: «Dans cette rubrique, la famille du lecteur ou de la lectrice peut télécharger une application qui permettra à ses membres de prendre chaque mois une vingtaine de photos qui seront directement mises dans le journal.» L’application peut également servir de réseau social familial permettant aux uns et aux autres de communiquer par le biais des commentaires et des courriels.